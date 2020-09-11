«Динамо» и «Десна» закончили матч с неожиданным счетом

Динамо и Десна. Фото: Football.ua

https://racurs.ua/n143727-dinamo-i-desna-zakonchili-match-s-neojidannym-schetom.html

Ракурс

«Динамо» и «Десна», украинские футбольные команды, сыграли во втором туре украинской Премьер-лиги вничью. Игра завершилась со счетом 0: 0.

Поединок прошел в пятницу, 11 сентября, на НСК «Олимпийский» в Киеве. Об этом сообщает Sport.ua.

Сообщается, что в первом тайме обе команды имели шанс забить гол. В первые 25 минут к забиванию гола почти приблизился деснянец Филипп Будковский. После его удара мяч попал в штангу ворот. На 21-й минуте Будковский бил с шести метров и снова промазал.

В конце первого тайма инициативу перехватило «Динамо». Киевская команда атаковала ворота «Десны». После удара головой Томаша Кендзером мяч попал в штангу ворот черниговцев, а спустя несколько минут от сильного удара с линии штрафной в ворота «Десны» команду спасла перекладина.

Во втором тайме инициативу удерживали «Динамо». Дважды отражал удары Виктора Цыганкова деснянец Евгений Паст. Также возможность забить имел Виталий Буяльский, но он ударил выше ворот. «Десна» во втором тайме лишь оборонялась.

Во время соревнования «Десна» выдержала натиск киевской команды и завершила матч с положительным для себя результатом — ничейным счетом. В свою очередь «динамовцы» потеряли первые очки в сезоне.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус перенес сразу три матча стартового тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге. Из-за вспышки администрация Профессиональной футбольной лиги приняла решение отложить матчи.