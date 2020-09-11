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Ракурс
Коронавирус в Украине. Фото: Pixabay

Тест, который сможет отличить грипп от коронавируса заказали в Минздраве — его разработают в Украине

11 сен 2020, 22:43
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Министерство здравоохранения Украины заказало разработку тест-системы, которая позволит точно определить, какая именно респираторная болезнь у человека, если она имеет схожие симптомы с другими заболеваниями.

Тест будет выявлять грипп, парагрипп и коронавирус. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в комментарии для «5 канала».

Он рассказал, что сейчас существует множество тест-систем, которые диагностируют коронавирус. Но сейчас больницам нужно готовиться к сезону гриппа, парагриппа и еще более 200 подобным респираторным заболеваниям, которые обладают схожими симптомами.


Украинские ученые заверили ведомство в том, что разработают такую ​​тест-систему, которая позволит с одного образца четко определить, что за болезнь у пациента.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине вскоре смогут диагностировать более чем 10 тыс. человек в сутки. Причиной резкого возрастания новых случаев станет снижение среднесуточной температуры и влажности. Именно похолодание может вызвать резкий всплеск заболеваемости.


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