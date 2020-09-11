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Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

Тест, який зможе відрізнити грип від коронавірусу замовили у МОЗ — його розроблять в Україні

11 вер 2020, 22:43
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Міністерство охорони здоровʼя (МОЗ) замовило розробку тест-системи, яка дозволить точно виявити, яка саме респіраторна хвороба у людини, якщо вона має подібні симптоми до кількох захворювань.

Тест буде виявляти грип, парагрип та коронавірус. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко у коментарі для «5 каналу».

Він розповів, що наразі існує безліч тест-систем, які діагностують коронавірус. Але зараз лікарням потрібно готуватися до сезону грипу, парагрипу та ще понад 200 подібних респіраторних захворювань, які мають схожі симптоми.


Українські вчені запевнили відомство у тому, що розроблять таку тест-систему, яка дозволить з одного зразка чітко визначити, що за хвороба у пацієнта.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні вже невдовзі зможуть діагностувати у понад 10 тис. людей на добу. Різке зростання нових випадків відбудеться через зниження середньодобової температури та вологості. Саме похолодання може спричинити шалено різкий сплеск захворюваності.


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