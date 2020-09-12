Зеленський заснував 50 стипендій для спортсменів і тренерів з неолімпійських видів спорту

Володимир Зеленський, фото: NikLife

https://racurs.ua/ua/n143734-zelenskyy-zasnuvav-50-stypendiy-dlya-studentiv-i-treneriv-z-neolimpiyskyh-vydiv-sportu.html

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Володимир Зеленський, президент України, заснував 50 стипендій для видатних спортсменів і тренерів з неолімпійських видів спорту.

Про це йдеться у президентському указі № 388/2020 від 11 вересня, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Також цим указом затверджується Положення про стипендії, в якому зазначається, що право на їх отримання матимуть спортсмени та їхні тренери зі складу національних збірних команд України з неолімпійських видів спорту, що входять до програм:

Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту;

Всесвітніх ігор з єдиноборств;

Всесвітньої шахової олімпіади;

Європейських ігор.

Для претендування на стипендію, спортсмени в поточному році мають посісти перше-третє місця на Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, чемпіонатах світу, перше місце на чемпіонатах Європи з неолімпійських видів спорту.

Розмір стипендії становитиме від трьох до 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Порядок проведення відповідного конкурсу визначатиме Міністерство молоді та спорту України.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про резонансну ініціативу призначити довічну стипендію батьку Зеленського.