Школы меняют режим работы в «оранжевом» Киеве

Школы Киева. Фото: Pixabay

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Коронавирус в Украине продолжает распространяться по городам. Теперь в «оранжевую» зону карантина попала столица Украины.

Новые ограничения вступят в силу с 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отныне школы Киева будут работать в очном и смешанном форматах. Чиновники КГГА сообщают, что на сегодня уровень заболеваемости в учебных заведениях низкий, а на карантин закрыли только две школы из 428 учебных заведений.

Поэтому начиная с 14 сентября школы будут работать в таком же формате, как и на прошлой неделе — очном. В случае каких-либо изменений родители получат сообщение от классных руководителей своих детей.

Сейчас в столице уже есть успешный опыт работы детских садов во время карантина, и школы также должны достойно преодолеть этот путь, рассказал и. о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский.

Сообщается, что власти Киева обеспечили школы всем необходимым для безопасности всех участников учебного процесса. Дезинфекторы и маски для учителей закупили в достаточном количестве, а все работники сферы образования ежедневно проходят температурный скрининг. За состоянием здоровья детей следят учителя и медсестры.

Напомним, ранее мы сообщали, что за минувшие сутки, 11 сентября, в столице Украины обнаружили рекордные 428 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.