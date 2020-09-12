В Киеве продолжается эпидемия коронавируса

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Ракурс

Коронавирус в Киеве продолжает стремительно распространяться.

За прошедшие сутки, 11 сентября, в столице Украины обнаружили рекордные 428 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, среди них — 12 медиков. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Среди новых случаев заболевания:

223 женщины в возрасте от 18 до 89 лет;

девять девочек от четырех до 14 лет;

186 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет;

10 мальчиков в возрасте от четырех до 16 лет.

65 больных госпитализировали, остальные лечатся на самоизоляции.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких районах столицы:

Днепровском — 65 случаев;

Дарницком — 64 случая;

Деснянском — 59 случаев.

Коронавирус в сутки унес жизни пяти человек, выздоровели в течение 11 сентября 97 пациентов.

Всего за время эпидемии коронавируса в Киеве:

обнаружили уже почти 17 тыс. подтвержденных случаев заболевания COVID-19;

умерли 266 киевлян;

выздоровели более 5,2 тыс. больных.

Напомним, в Украине за минувшие сутки был зафиксирован печальный рекорд по количеству жертв коронавируса.