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В Киеве продолжается эпидемия коронавируса
Коронавирус в Киеве установил новый печальный рекорд (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n143736-koronavirus-v-kieve-ustanovil-novyy-pechalnyy-rekord-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве продолжает стремительно распространяться.
За прошедшие сутки, 11 сентября, в столице Украины обнаружили рекордные 428 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, среди них — 12 медиков. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Среди новых случаев заболевания:
- 223 женщины в возрасте от 18 до 89 лет;
- девять девочек от четырех до 14 лет;
- 186 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет;
- 10 мальчиков в возрасте от четырех до 16 лет.
65 больных госпитализировали, остальные лечатся на самоизоляции.
Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких районах столицы:
- Днепровском — 65 случаев;
- Дарницком — 64 случая;
- Деснянском — 59 случаев.
Коронавирус в сутки унес жизни пяти человек, выздоровели в течение 11 сентября 97 пациентов.
Всего за время эпидемии коронавируса в Киеве:
- обнаружили уже почти 17 тыс. подтвержденных случаев заболевания COVID-19;
- умерли 266 киевлян;
- выздоровели более 5,2 тыс. больных.
Напомним, в Украине за минувшие сутки был зафиксирован печальный рекорд по количеству жертв коронавируса.
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