Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Киеве продолжается эпидемия коронавируса

Коронавирус в Киеве установил новый печальный рекорд (ИНФОГРАФИКА)

12 сен 2020, 11:59
999

Коронавирус в Киеве продолжает стремительно распространяться.

За прошедшие сутки, 11 сентября, в столице Украины обнаружили рекордные 428 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, среди них — 12 медиков. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Среди новых случаев заболевания:

  • 223 женщины в возрасте от 18 до 89 лет;
  • девять девочек от четырех до 14 лет;
  • 186 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет;
  • 10 мальчиков в возрасте от четырех до 16 лет.

65 больных госпитализировали, остальные лечатся на самоизоляции.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких районах столицы:

  • Днепровском — 65 случаев;
  • Дарницком — 64 случая;
  • Деснянском — 59 случаев.

Коронавирус в сутки унес жизни пяти человек, выздоровели в течение 11 сентября 97 пациентов.

Всего за время эпидемии коронавируса в Киеве:


  • обнаружили уже почти 17 тыс. подтвержденных случаев заболевания COVID-19;
  • умерли 266 киевлян;
  • выздоровели более 5,2 тыс. больных.

Коронавирус в Киеве, инфографика: КГГА

Напомним, в Украине за минувшие сутки был зафиксирован печальный рекорд по количеству жертв коронавируса.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров