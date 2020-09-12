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У Києві триває епідемія коронавірусу
Коронавірус у Києві встановив новий сумний рекорд (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n143736-koronavirus-u-kyievi-vstanovyv-novyy-sumnyy-rekord-infografika.htmlРакурс
Коронавірус у Києві продовжує стрімко поширюватися.
За минулу добу, 11 вересня, у столиці України виявили рекордні 428 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, серед них — 12 медиків. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.
Серед нових випадків захворювання:
- 223 жінки віком від 18 до 89 років;
- дев’ять дівчаток від чотирьох до 14 років;
- 186 чоловіків віком від 18 до 90 рокiв;
- 10 хлопчиків віком від чотирьох до 16 років.
65 хворих госпіталізували, решта лікуються на самоізоляції.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у таких районах столиці:
- Дніпровському — 65 випадків;
- Дарницькому — 64 випадки;
- Деснянському — 59 випадків.
Коронавірус за добу забрав життя п’яти осіб, одужали протягом 11 вересня 97 пацієнтів.
Всього за час епідемії коронавірусу в Києві:
- виявили вже майже 17 тис. підтверджених випадків захворювання на COVID-19;
- померли 266 киян;
- одужали понад 5,2 тис. хворих.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу було зафіксовано сумний рекорд за кількістю жертв коронавірусу.
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