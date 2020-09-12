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Ракурс
У Києві триває епідемія коронавірусу

Коронавірус у Києві встановив новий сумний рекорд (ІНФОГРАФІКА)

12 вер 2020, 11:59
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Коронавірус у Києві продовжує стрімко поширюватися.

За минулу добу, 11 вересня, у столиці України виявили рекордні 428 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, серед них — 12 медиків. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Серед нових випадків захворювання:

  • 223 жінки віком від 18 до 89 років;
  • дев’ять дівчаток від чотирьох до 14 років;
  • 186 чоловіків віком від 18 до 90 рокiв;
  • 10 хлопчиків віком від чотирьох до 16 років.

65 хворих госпіталізували, решта лікуються на самоізоляції.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у таких районах столиці:

  • Дніпровському — 65 випадків;
  • Дарницькому — 64 випадки;
  • Деснянському — 59 випадків.

Коронавірус за добу забрав життя п’яти осіб, одужали протягом 11 вересня 97 пацієнтів.

Всього за час епідемії коронавірусу в Києві:


  • виявили вже майже 17 тис. підтверджених випадків захворювання на COVID-19;
  • померли 266 киян;
  • одужали понад 5,2 тис. хворих.

Коронавірус у Києві, інфографіка: КМДА

Нагадаємо, в Україні за минулу добу було зафіксовано сумний рекорд за кількістю жертв коронавірусу.

Джерело: Ракурс


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