У Києві триває епідемія коронавірусу

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Коронавірус у Києві продовжує стрімко поширюватися.

За минулу добу, 11 вересня, у столиці України виявили рекордні 428 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, серед них — 12 медиків. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Серед нових випадків захворювання:

223 жінки віком від 18 до 89 років;

дев’ять дівчаток від чотирьох до 14 років;

186 чоловіків віком від 18 до 90 рокiв;

10 хлопчиків віком від чотирьох до 16 років.

65 хворих госпіталізували, решта лікуються на самоізоляції.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у таких районах столиці:

Дніпровському — 65 випадків;

Дарницькому — 64 випадки;

Деснянському — 59 випадків.

Коронавірус за добу забрав життя п’яти осіб, одужали протягом 11 вересня 97 пацієнтів.

Всього за час епідемії коронавірусу в Києві:

виявили вже майже 17 тис. підтверджених випадків захворювання на COVID-19;

померли 266 киян;

одужали понад 5,2 тис. хворих.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу було зафіксовано сумний рекорд за кількістю жертв коронавірусу.