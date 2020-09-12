«Пленки Деркача» проверяет Венедиктова — записи направили на экспертизу

Ирина Венедиктова. Фото: UNN

https://racurs.ua/n143742-plenki-derkacha-proveryaet-venediktova-zapisi-napravili-na-ekspertizu.html

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Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины, заявила о том, что экспертизы «пленок Деркача» продолжаются. В Офисе генпрокурора ожидают заключения экспертов.

Пленки проверяют на наличие монтажа, а также пытаются четко идентифицировать голоса фигурантов разговора. Об этом она рассказала во время интервью на ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

Венедиктова рассказала, что следствие по делу «пленок Деркача» продолжается, и назвала личной победой то, что Украина до сих пор «не оказалась на страницах всех мировых газет». Венедиктова добавила, что Украина не имеет права вмешиваться в деятельность других государств.

Генеральный прокурор также подчеркнула, что если президенты других государств будут делать скандальные заявления, Украина будет давать официальный ответ только тогда, когда это предусмотрено законом.

Напомним, ранее мы сообщали, что речь идет о записи разговора якобы между Порошенко и Путиным, который состоялся 30 апреля 2015. В частности, главы государств якобы говорили о миротворцах на Донбассе. После этого политические лидеры начали обмениваться любезностями. Путин похвалил Порошенко за высокий рейтинг, а на прощание сказал тогдашнему президенту Украины: «Обнимаю».

Также в «пленки Деркача» входит запись разговора между Порошенко и кандидатом в президенты США Джо Байденом. На записи двое мужчин общаются на тему недопустимости смены руководства «Нафтогаза», вспоминая фамилию действующего главы Андрея Коболева.

Порошенко якобы рассказывал Байдену о ситуации с национализацией «ПриватБанка» и «атакой» окружения олигарха Игоря Коломойского на тогдашнюю главу НБУ Валерию Гонтареву.