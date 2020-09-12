В Украине 13 сентября осадков не ожидается, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Украине 13 сентября будет ясной и солнечной во всех регионах, осадки не ожидаются.

Температура воздуха ночью составит 6−12°, на юге — до 16° выше нуля. Днем ожидается температура 23−30°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Также синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в южной части страны, а также в восточных, центральных, Сумской, Черниговской, Киевской, Ровенской и Тернопольской областях

Погода в Киеве 13 сентября будут несколько теплее, чем прошедшие сутки. Ночью столбики термометров опустятся до 9−11°, днем — поднимутся до 25−27°. Без осадков, ветер западный, 3−8 м/с.

Погода во Львове ожидается без осадков в течение суток. Ночью температура воздуха составит 10−12°, днем — 25−27°. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

Погода в Одессе будет без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью 14−16°, днем — 26−28°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре 13 сентября также будет без осадков. Ночью градусники покажут 9−11°, днем — 26−28°. Ветер восточный, 3−8 м/с.

Погода в Харькове будет солнечной, осадки не ожидаются. Ночью температура составит 6−8°, днем — 25−27°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье в течение 13 сентября также будет без осадков. Синоптики ожидают температуру воздуха 12−14° ночью и 28−30° днем. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 13 сентября будут достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, синоптики считают, что в этом году сентябрь будет теплее, чем обычно.