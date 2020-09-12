В Конго произошел обвал на золотом руднике, фото: PeopleNews

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Ракурс

В Конго более 50 человек погибли в результате обвала трех нелегальных золотых шахт вблизи города Камитуга, расположенного на востоке страны.

Причиной катастрофы стали проливные дожди, которые шли в течение нескольких дней, сообщает агентство Associated Press.

Землекопы и перевозчики камней были поглощены водой. Бригада спасателей с мотопомпами приехала, чтобы забрать тела погибших, — заявил мэр Камитугы.

По словам свидетелей, в этих шахтах, глубиной около 50 м, находились более 50 человек. Местные власти сообщают, что большинство погибших были молодыми людьми.

Отмечается, что на месте инцидента собрались сотни людей, в том числе и чтобы помогать спасателям.

Смертельные инциденты на нелегальных шахтах являются непоодиноким случаем на востоке Конго, где местное население, в том числе женщины и дети, вынуждено там работать, чтобы свести концы с концами.

�� Mr le Min Affaires Humanitaire @Cartesien243, un drame humanitaire s’est passé en ville de Kamituga au Sud-Kivu où au moins 60 personnes sont mortes ds un puits artisanal d’or, jusque-là aucun corps n’est sorti des décombres. Les services du Min @CadastreRDC aussi interpellés. pic.twitter.com/vVvR73sP4E

— Dieudonné Bazika (@BazikaDieudonne) September 12, 2020

Напомним, в январе 2019 году в Афганистане в результате обвала на нелегальной золотодобывающей шахте погибли несколько десятков местных жителей.