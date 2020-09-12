Агент ФСБ заложил взрывчатку на одном из объектов «Ровнооблводоканала», фото: СБУ

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СБУ заявляет о задержании агента ФСБ РФ, который пытался осуществить диверсию в Ровно на одном из объектов «Ровнооблводоканала».

По заданию своих кураторов, полученному в сентябре этого года, он заложил взрывчатку на объекте критической инфраструктуры. Сразу после этого его задержали контрразведчики СБУ. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

Отмечается, что в случае успешного осуществления этой диверсии без водоснабжения на длительное время остались бы почти половина бытовых и промышленных потребителей облцентра, а также потребители в других районах Ровенской области.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

По информации спецслужбы, злоумышленник, житель Одесской области, в мае этого года установил контакт с кадровым сотрудником ФСБ РФ. По заданию своего куратора он сначала передавал стране-агрессору информацию об одном из военных объектов Одесской области.

Также он предлагал спецслужбе страны-агрессора свои услуги в совершении убийств украинских военных, задействованных в операции Объединенных сил (ООС).

Попытку совершения диверсия 43-летний житель Одесской области совершил сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба Ровенской областной прокуратуры.

Отмечается, что его целью был объект водозабора в Ровно.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, в июне 2019 года задержали жителя Харьковщины, который пытался взорвать взрывчатку на территории «Харьковводоканала». Взрывчатку тогда злоумышленник заложил у емкости с хлором, который используется для очистки воды.