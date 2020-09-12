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Последствия падения самолета на Сумщине, фото: Национальная полиция
Самолет упал на поле с подсолнухами в Сумской области, пилот погиб (ФОТО)https://racurs.ua/n143738-samolet-upal-na-pole-s-podsolnuhami-v-sumskoy-oblasti-pilot-pogib-foto.htmlРакурс
В Сумской области на подсолнечное поле вблизи села Дьяковка Буринского района упал и загорелся легкомоторный самолет.
В результате инцидента пилот летательного аппарата погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что информация о падении самолета поступила к спасателям сегодня, 12 сентября, в 8.10.
Обстоятельства инцидента устанавливаются. По предварительной информации, самолет, совершая облет сельскохозяйственных угодий, зацепился за провода высоковольтной линии электропередач, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
В связи с этим инцидентом открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса (нарушения правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, которые привели к гибели людей).
Самолет предварительно идентифицирован как Х-32 «Бекас» — легкий многоцелевой двухместный самолет украинской разработки.
Напомним, 11 сентября в Житомирской области во время обработки поля с подсолнухами упал дельтаплан. Его пилот погиб.
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