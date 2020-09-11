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Последствия падения дельтаплана в Житомирской области, фото: ГСЧС
Дельтаплан разбился на Житомирщине, пилот погиб (ФОТО)https://racurs.ua/n143689-deltaplan-razbilsya-na-jitomirschine-pilot-pogib-foto.htmlРакурс
На Житомирщине разбился дельтаплан, погиб пилот этого летательного аппарата.
Информация об инциденте поступила к спасателям сегодня, 11 сентября, в 8.23, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Дельтаплан упал на поле между селами Народичи и Яжберень Народичского района. По предварительной информации, этот дельтаплан осуществлял обработку поля с подсолнечником.
Обстоятельства инцидента устанавливаются. В настоящее время считается, что летательный аппарат упал, поскольку пилот не справился с управлением. Для предотвращения взрыва или возникновения пожара спасатели проложили на место инцидента магистральную линию.
Дельтаплан — это бесхвостый летательный аппарат тяжелее воздуха, выполненный по схеме с недвижимым стреловидным крылом.
Напомним, в июле 2019 году в Полтавской области два человека погибли в результате падения мотодельтаплана.
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