Последствия падения дельтаплана в Житомирской области, фото: ГСЧС

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На Житомирщине разбился дельтаплан, погиб пилот этого летательного аппарата.

Информация об инциденте поступила к спасателям сегодня, 11 сентября, в 8.23, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Дельтаплан упал на поле между селами Народичи и Яжберень Народичского района. По предварительной информации, этот дельтаплан осуществлял обработку поля с подсолнечником.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. В настоящее время считается, что летательный аппарат упал, поскольку пилот не справился с управлением. Для предотвращения взрыва или возникновения пожара спасатели проложили на место инцидента магистральную линию.

Дельтаплан — это бесхвостый летательный аппарат тяжелее воздуха, выполненный по схеме с недвижимым стреловидным крылом.

Напомним, в июле 2019 году в Полтавской области два человека погибли в результате падения мотодельтаплана.