Тимошенко победила COVID-19, но борется с другой болезнью, фото — ФБ Ю.Тимошенко

https://racurs.ua/n143688-timoshenko-pobedila-covid-19-no-boretsya-s-drugoy-boleznu.html

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Юлия Тимошенко получила отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

О преодолении коронавируса нардепом и главой одной из парламентских фракций сообщила ее спикер Марина Сорока в Фейсбук.

Только что Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен, — написала Сорока.

Спикер Тимошенко добавила, что политик чувствует себя «значительно лучше», но у нее продолжается лечение воспаления легких.

Сорока рассказала, что лечение идет успешно и пообещала скорое возвращение Тимошенко к нормальной жизни и к работе в Раде.

Напомним, что нардеп заболела коронавирусом в конце августа. Ее состояние оценивалось как тяжелое, ее положили в больницу. Впоследствии Тимошенко лечилась дома, однако температура не опускалась ниже 38°.