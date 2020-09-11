Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Фото: kp.ru

https://racurs.ua/n143687-putin-izvinilsya-za-skandalnuu-ukrainofobku-zaharovu-chto-proizoshlo.html

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Владимир Путин был вынужден извиняться перед президентом Сербии Александром Вучичем.

Главе Кремля пришлось это делать из-за сообщения в Facebook пресс-секретаря Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, которая также известна своей неприязнью к Украине. В скандальной заметке она сравнила поведение президента Вучича во время визита в Белый дом с героиней фильма «Основной инстинкт». Об этом 11 сентября сообщает «ВВС Україна».

На прошлой неделе лидеры Сербии и Косово посетили Вашингтон, где подписали двусторонние соглашения с США. После этого Захарова опубликовала фото встречи президента Вучича с президентом Трампом и кадр из «Основного инстинкта».

Пост Захаровой вызвал международный скандал. Отреагировал не только официальный Белград, но и президент Сербии. Часть возмущения была связана с тем, что в сербском переводе фильм назывался «Низкие страсти». Дипломатка тогда заявила, что ее сообщение неправильно поняли.

Теперь извиняться за Захарову пришлось президенту Путину. Вучич в эфире сербского телевидения заявил, что глава РФ принес свои извинения. Также эту информацию росСМИ подтвердил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Президент Путин никогда ни за что передо мной не извинялся, и Сергей Лавров также. Но из-за этого сообщения Захаровой это сделали оба, — заявил Вучич.

Напомним, в марте представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла об «украинском прорыве в Крым».