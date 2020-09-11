Речниця МЗС Росії Марія Захарова. Фото: kp.ru

https://racurs.ua/ua/n143687-putin-vybachyvsya-za-skandalnu-ukrayinofobku-zaharovu-scho-stalosya.html

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Володимир Путін був змушений вибачатися перед президентом Сербії Олександром Вучичем.

Главі Кремля довелося це зробити через допис у Facebook речниці Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової, яка також відома своєю неприязню до України. У скандальному дописі вона порівняла поведінку президента Вучича під час візиту до Білого дому із героїнею фільму «Основний інстинкт». Про це 11 вересня повідомляє «ВВС Україна».

Минулого тижня лідери Сербії та Косово відвідали Вашингтон, де підписали двосторонні угоди з США. Після цього Захарова опублікувала фото зустрічі президента Вучича з президентом Трампом і кадр з «Основного інстинкту».

Пост Захарової викликав міжнародний скандал. Відреагував не лише офіційний Белґрад, але й президент Сербії. Частина обурення була пов’язана з тим, що у сербському перекладі фільм називався «Низькі пристрасті». Дипломатка тоді заявила, що її допис неправильно зрозуміли.

Тепер вибачатися за Захарову довелося президенту Путіну. Вучич в ефірі сербського телебачення заявив, що глава РФ приніс свої вибачення. Також цю інформацію росЗМІ підтвердив і прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Президент Путін ніколи ні за що переді мною не вибачався, і Сергій Лавров також. Але через цей допис Захарової це зробили обидва, — заявив Вучич.

Нагадаємо, у березні представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявляла про «український прорив до Криму».