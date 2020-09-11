В Украине продолжается эпидемия коронавируса

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Коронавирус в Украине в период восстановления учебного процесса начал активно распространяться среди учеников и учителей.

За последние две недели заболеваемость среди учащихся и педагогов резко возросла. Об этом заместитель министра образования Любомира Мандзий сообщила в своем Фейсбуке.

По ее словам, по состоянию на 9 сентября в Украине заболели 130 педагогов и 168 учеников, а на самоизоляции находились 5 тыс. 564 учителя и 115 классов.

Если среди вашего окружения нет больных, это не значит, что их нет вообще, а COVID-19 — это нечто выдуманное, чтобы нас всех припугнуть, — подчеркнула чиновница.

Мандзий отмечает, что рост заболеваемости среди учителей ставит еще одну проблему перед директорами школ — некого ставить на замену.

Еще одна проблема, на которую обратила внимание чиновница — проведение дистанционного образования при наличии в семье нескольких детей и только одного компьютера или вообще его отсутствия.

К сожалению, эпидемия COVID-19 пока неподвластна МОН. Именно поэтому обращаюсь ко всем руководителям соответствующих структур, педагогам, родителям и учащимся с просьбой отнестись с пониманием к такой сложной ситуации, — подчеркнула Мандзий.

Напомним, эпидемия коронавируса в Украине установила еще один печальный рекорд — за сутки зафиксировали более 3 тыс. новых случаев заболевания.