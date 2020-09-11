Главе МАУ избрали меру пресечения по делу о злоупотреблениях в «Борисполе»

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Дело о коррупции в аэропорту «Борисполь» рассматривает Антикоррупционный суд. Президенту МАУ Евгению Дыхне избрали меру пресечения в деле о злоупотреблениях в аэропорту «Борисполь».

Дыхне — экс-руководитель международного аэропорта «Борисполь», а ныне президент авиакомпании «Международные авиалинии Украины». ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и избрал для Дыхне меру пресечения в виде 5 млн грн, которые нужно внести до 11 ноября.

Дохнет подозревают в злоупотреблении служебным положением, причинившее более 16,5 млн грн убытков госпредприятию, сообщает «Судебная власть».

Прокуроры ходатайствовали о назначении подозреваемому залога в 15,7 млн грн и настаивали, что Дыхне должен сдать паспорта и носить электронный браслет, поскольку есть риск, что он будет скрываться и сможет выехать из Украины.

Обвинение утверждает, что на территории «Борисполя» аренда по заниженным ценам предоставлялась ООО «Кофе бар плюс» и «Артерия групп». Эти предприятия арендовали помещение без проведения конкурса. Сумма аренды определялась также не по конкурсному принципу, а по условиям, которые выдвигали сами арендаторы.

Прокуроры утверждают, что госпредприятие получало в четыре меньше средств от рыночной стоимости аренды, а другим предпринимателям в аренде отказывали.

Сторона защиты настаивала на том, что Евгений Дыхне бежать из страны не собирается, а судебный процесс назвала ударом по репутации бывшего руководителя аэропорта «Борисполь».

НАБУ 7 сентября сообщил Дыхне и начальнику службы арендных отношений о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением. Им грозит до 6 лет лишения свободы.