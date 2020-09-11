Главі МАУ обрали запобіжний захід у справі про зловживання в «Борисполі»

https://racurs.ua/ua/n143685-glavi-mau-obraly-zapobijnyy-zahid-u-spravi-pro-zlovjyvannya-v-boryspoli.html

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Справу про корупцію в аеропорту «Бориспіль» розглядає Антикорупційний суд. Президенту МАУ Євгену Дихне обрали запобіжний захід у справі про зловживання в аеропорту «Бориспіль».

Дихне — екс-керівник міжнародного аеропорту «Бориспіль», а нині президент авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України». ВАКС частково задовольнив клопотання детектива НАБУ і обрав для Дихне запобіжний захід у виді 5 млн грн, які треба внести до 11 листопада.

Дихне підозрюють у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 16,5 млн грн збитків підприємству, повідомляє «Судов влада».

Прокурори клопотали про призначення підозрюваному застави у 15,7 млн грн і наполягали, що Дихне має здати паспорти та носити електронний браслет, оскільки є ризик, що він буде переховуватися і зможе виїхати з України.

Обвинувачення стверджує, що на території «Борисполя» оренда за заниженими цінами надавалась ТОВ «Кофе бар плюс» та «Артерія груп». Ці підприємства орендували приміщення без проведення конкурсу. Сума оренди визначалась також не за конкурсним принципом, а за умовами, які висували самі орендарі.

Прокурори стверджують, що держпідприємство отримувало у чотири менше коштів від ринкової вартості оренди, а іншим підприємцям в оренді відмовляли.

Сторона захисту наполягала на тому, що Євген Дихне тікати з країни не збирається, а судовий процес назвала ударом по репутації колишнього керівника аеропорту «Бориспіль».

НАБУ 7 вересня повідомило Дихне та начальнику служби орендних відносин про підозру у зловживанні владою або службовим становищем. Їм загрожує до 6 років позбавлення волі.