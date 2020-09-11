Протест шахтарів. Фото: persh.info

https://racurs.ua/ua/n143684-strayk-shahtariv-u-kryvomu-rozi-ogolosyly-bezstrokovyy-protest-na-pidtrymku-girnykiv-foto.html

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Страйк шахтарів триває у Кривому Розі понад тиждень. Безстрокову акцію протесту на підтримку страйкуючих гірників чотирьох шахт Криворізького залізорудного комбінату влаштували мешканці Кривого Рогу.

Під адміністрацією підприємства 11 вересня розбили наметове містечко. Люди підтримують свої родини, колег гірників, які протестують під землею. Про це повідомив народний депутат Михайло Волинець у Facebook.

Парламентар додав, що станом на вечір 10 вересня під землею залишалися 257 гірників. Шахтарі протестують вже дев’яту добу.

Як відомо, ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» вважається найбільшим приватним підприємством в Україні, яке займається видобутком залізної руди підземним способом.

Нагадаємо, 10 вересня у Кривому Розі біля будівлі адміністрації Криворізького залізорудного комбінату відбувся кількатисячний мітинг на підтримку шахтарів, що страйкують під землею на чотирьох шахтах підприємства — «Батьківщина», «Жовтнева», «Гвардійська», «Тернівська».

Заводи та підприємстві міста заявляли про готовність підтримати протести підземними та наземними мітингами. Крім того, 10 вересня у Кривому Розі відбувся автопробіг на підтримку гірників.

Протести шахтарів у Кривому Розі почалися з 3 вересня. Вони вимагають збільшення зарплат і покращення умов праці.