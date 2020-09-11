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Ракурс
У Кривому Розі горить сміттєзвалище, фото: ДСНС

Масштабна пожежа спалахнула на сміттєзвалищі в Кривому Розі (ФОТО, ВІДЕО)

11 вер 2020, 10:12
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Масштабна пожежа спалахнула вчора, 10 вересня, ввечері на сміттєзвалищі у Кривому Розі, розташованому на вулиці Симбірцева у Сакганському районі міста.

Повідомлення про займання надійшло до рятувальників о 20.38. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Дніпропетровської області.

Зазначається, що на момент прибуття рятувальників площа пожежі сягнула 850 кв. м. О 01.20 11 вересня займання було локалізоване, ліквідація пожежі триває. Зазначається, що до боротьби з вогнем залучені три одиниці пожежно-рятувальної техніки, а також бульдозери для розгортання великогабаритного сміття та самоскид.

За допомогою техніки, зокрема, створювався земляний замок — вогонь засипали землею, щоб зупинити його розповсюдження, повідомляє видання «Первый городской».

За попередньою інформацією, було чотири джерела займання.

У Кривому Розі горить сміттєзвалище, фото: ДСНС

У Кривому Розі горить сміттєзвалище, фото: ДСНС

У Кривому Розі горить сміттєзвалище, фото: ДСНС


Нагадаємо, у червні в Кривому Розі сталася масштабна пожежа на «Центральному ринку». Вогонь тоді знищив 22 павільйони.

Джерело: Ракурс


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