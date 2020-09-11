В Кривом Роге горит свалка, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n143683-krupnyy-pojar-vspyhnul-na-svalke-v-krivom-roge-foto-video.html

Ракурс

Сильный пожар вспыхнул вчера, 10 сентября, вечером на свалке в Кривом Роге, расположенной на улице Симбирцева в Сакганськом районе города.

Сообщение о возгорании поступило к спасателям в 20.38. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

Отмечается, что на момент прибытия спасателей площадь пожара достигла 850 кв. м. В 01.20 11 сентября возгорание было локализовано, ликвидация пожара продолжается. Отмечается, что к борьбе с огнем привлечены три единицы пожарно-спасательной техники, а также бульдозеры для развертывания крупногабаритного мусора и самосвал.

С помощью техники, в частности, создавался земельный замок — огонь засыпали землей, чтобы остановить его распространение, сообщает издание «Первый городской».

По предварительной информации, было четыре источника возгорания.

Напомним, в июне в Кривом Роге произошел масштабный пожар на «Центральном рынке». Огонь тогда уничтожил 22 павильона.