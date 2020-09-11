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Ракурс
В Кривом Роге горит свалка, фото: ГСЧС

Сильный пожар вспыхнул на свалке в Кривом Роге (ФОТО, ВИДЕО)

11 сен 2020, 10:12
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Сильный пожар вспыхнул вчера, 10 сентября, вечером на свалке в Кривом Роге, расположенной на улице Симбирцева в Сакганськом районе города.

Сообщение о возгорании поступило к спасателям в 20.38. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

Отмечается, что на момент прибытия спасателей площадь пожара достигла 850 кв. м. В 01.20 11 сентября возгорание было локализовано, ликвидация пожара продолжается. Отмечается, что к борьбе с огнем привлечены три единицы пожарно-спасательной техники, а также бульдозеры для развертывания крупногабаритного мусора и самосвал.

С помощью техники, в частности, создавался земельный замок — огонь засыпали землей, чтобы остановить его распространение, сообщает издание «Первый городской».

По предварительной информации, было четыре источника возгорания.

В Кривом Роге горит свалка, фото: ГСЧС

В Кривом Роге горит свалка, фото: ГСЧС

В Кривом Роге горит свалка, фото: ГСЧС


Напомним, в июне в Кривом Роге произошел масштабный пожар на «Центральном рынке». Огонь тогда уничтожил 22 павильона.

Источник: Ракурс


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