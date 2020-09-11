Последствия ДТП под Киевом, фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n143682-smertelnoe-dtp-pod-kievom-uneslo-jizni-pyati-chelovek-esche-20-travmirovany-foto.html

Ракурс

Смертельное ДТП произошло в ночь на 11 сентября на автотрассе «Киев — Харьков — Довжанский» вблизи села Иванков Бориспольского района Киевской области.

В результате пять человек погибли, еще 20 были травмированы, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Инцидент произошел на 47 км автодороги М-03, столкнулись четыре автомобиля:

два грузовика;

микроавтобус (маршрутное такси);

легковушка.

Отмечается, что погибли два пассажира «ВАЗа», а также водитель и два пассажира маршрутного такси. Госпитализирован водитель легковушки и 19 пассажиров маршрутки.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. По предварительным данным, грузовик DAF FT95, который двигался в сторону Киева, столкнулся с другим грузовиком — Mercedec-Benz 1320, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с еще двумя транспортными средствами — микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter и автомобилем ВАЗ.

Полицейские призывают водителей сейчас, по возможности, воздержаться от движения по этому маршруту.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, в начале августа под Киевом на окружной Обухова произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель, чье транспортное средство разорвало в результате столкновения с другими автомобилями.