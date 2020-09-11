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Ракурс
Під Києвом сталася смертельна ДТП

Смертельна ДТП під Києвом забрала життя п’ятьох людей, ще 20 травмовані (ФОТО)

11 вер 2020, 09:23
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Смертельна ДТП сталася в ніч на 11 вересня на автотрасі «Київ — Харків — Довжанський» поблизу села Іванків Бориспільського району Київської області.

В результаті п’ятеро людей загинули, ще 20 були травмовані, повідомляє прес-служба патрульної поліції Києва.

Інцидент стався на 47 км автодороги М-03, зіткнулися чотири автомобілі:

  • дві вантажівки;
  • мікроавтобус (маршрутне таксі);
  • легковик.

Зазначається, що загинули два пасажири «ВАЗу», а також водій та два пасажири маршрутного таксі. Госпіталізовано водія легковика та 19 пасажирів маршрутки.

Обставини інциденту встановлюються. За попередніми даними, вантажівка DAF FT95, яка рухалася в бік Києва, зіткнулася з іншою вантажівкою — Mercedec-Benz 1320, після чого виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулася зі ще двома транспортними засобами — мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter та автомобілем ВАЗ.

Поліцейські закликають водіїв наразі, за можливості, утриматися від руху цим маршрутом.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Наслідки ДТП під Києвом, фото: Національна поліція

Наслідки ДТП під Києвом, фото: Національна поліція

Наслідки ДТП під Києвом, фото: Національна поліція

Наслідки ДТП під Києвом, фото: Національна поліція

Наслідки ДТП під Києвом, фото: Національна поліція

Наслідки ДТП під Києвом, фото: Національна поліція


Наслідки ДТП під Києвом, фото: Національна поліція

Нагадаємо, на початку серпня під Києвом на окружній Обухова сталася смертельна ДТП, у який загинув водій, чий транспортний засіб розірвало внаслідок зіткнення з іншими автомобілями.

Джерело: Ракурс


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