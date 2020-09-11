Протест шахтеров. Фото: persh.info

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Страйк шахтеров в Кривом Роге длится более недели. Бессрочную акцию протеста в поддержку бастующих горняков четырех шахт Криворожского железорудного комбината устроили жители Кривого Рога.

Под администрацией предприятия 11 сентября разбили палаточный городок. Люди поддерживают свои семьи, коллег горняков, которые протестуют под землей. Об этом сообщил народный депутат Михаил Волынец в Facebook.

Парламентарий добавил, что по состоянию на вечер 10 сентября под землей оставались 257 горняков. Шахтеры протестуют уже девятые сутки.

Как известно, ПАО «Криворожский железорудный комбинат» считается крупнейшим частным предприятием в Украине, которое занимается добычей железной руды подземным способом.

Напомним, 10 сентября в Кривом Роге возле здания администрации Криворожского железорудного комбината состоялся многотысячный митинг в поддержку шахтеров, которые бастуют под землей на четырех шахтах предприятия — «Родина», «Октябрьская», «Гвардейская», «Терновская».

Заводы и предприятия города заявляли о готовности поддержать протесты подземными и наземными митингами. Кроме того, 10 сентября в Кривом Роге состоялся автопробег в поддержку горняков.

Протесты шахтеров в Кривом Роге начались с 3 сентября. Они требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда.