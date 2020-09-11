В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n143686-zahvoruvanist-vchyteliv-ta-uchniv-na-koronavirus-rizko-zrosla-u-veresni-minosvity.html

Ракурс

Коронавірус в Україні у період відновлення навчального процесу почав активніше поширюватися серед учнів та вчителів.

За останні два тижні захворюваність серед учнів та педагогів різко зросла. Про це заступник міністра освіти Любомира Мандзій повідомила у своєму Фейсбуці.

За її словами, станом на 9 вересня в Україні захворіли 130 педагогів та 168 учнів, а на самоізоляції перебували 5 тис. 564 учителі та 115 класів.

Якщо серед вашого оточення немає хворих, це не означає, що їх немає взагалі, а COVID-19 — це щось видумане, щоб нас усіх застрашити, — наголосила чиновниця.

Мандзій зазначає, що зростання захворюваності серед вчителів ставить ще одну проблему перед директорами шкіл — немає кого ставити на заміну.

Ще одна проблема, на яку звернула увагу чиновниця — проведення дистанційної освіти за умов наявності у сім’ї кількох дітей та лише одного комп’ютера або взагалі його відсутності.

На жаль, епідемія COVID-19 поки що непідвладна МОН. Саме тому звертаюся до усіх керівників відповідних структур, освітян, батьків та учнів із проханням поставитися з розумінням до такої складної ситуації, — наголосила Мандзій.

Нагадаємо, епідемія коронавірусу в Україні встановила ще один сумний рекорд — за добу зафіксовано понад 3 тис. нових випадків захворювання.