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Ракурс
Тимошенко поборола COVID-19, фото — ФБ Ю.Тимошенко

Тимошенко перемогла COVID-19, але бореться з іншою хворобою

11 вер 2020, 11:06
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Юлія Тимошенко отримала негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Про подолання коронавірусу нардепом та очільником однієї з парламентських фракцій повідомила її спікер Марина Сорока у Фейсбук.

Щойно Юлія Володимирівна отримала негативний результат тесту на COVID-19. Коронавірус подолано, — написала Сорока.

Речниця Тимошенко додала, що політик почувається «значно краще», але продовжується лікування запалення легень.

Сорока розповіла, що лікування триває успішно і пообіцяла швидке повернення Тимошенко до нормального життя і до роботи в Раді.


Нагадаємо, що нардеп захворіла на коронавірус наприкінці серпня. Її стан оцінювався як тяжкий, її поклали в лікарню. Наразі Тимошенко лікувалася вдома, проте температура не опускалася нижче 38°.

Джерело: Ракурс


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