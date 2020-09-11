Тимошенко поборола COVID-19, фото — ФБ Ю.Тимошенко

https://racurs.ua/ua/n143688-tymoshenko-poborola-covid-19-ale-boretsya-z-inshou-hvorobou.html

Ракурс

Юлія Тимошенко отримала негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Про подолання коронавірусу нардепом та очільником однієї з парламентських фракцій повідомила її спікер Марина Сорока у Фейсбук.

Щойно Юлія Володимирівна отримала негативний результат тесту на COVID-19. Коронавірус подолано, — написала Сорока.

Речниця Тимошенко додала, що політик почувається «значно краще», але продовжується лікування запалення легень.

Сорока розповіла, що лікування триває успішно і пообіцяла швидке повернення Тимошенко до нормального життя і до роботи в Раді.

Нагадаємо, що нардеп захворіла на коронавірус наприкінці серпня. Її стан оцінювався як тяжкий, її поклали в лікарню. Наразі Тимошенко лікувалася вдома, проте температура не опускалася нижче 38°.