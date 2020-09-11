Наслідки падіння дельтаплану на Житомирщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n143689-deltaplan-rozbyvsya-na-jytomyrschyni-pilot-zagynuv-foto.html

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На Житомирщині розбився дельтаплан, загинув пілот цього літального апарату.

Інформація про інцидент надійшла до рятувальник сьогодні, 11 вересня, о 8.23, повідомляє прес-служба ДСНС.

Дельтаплан упав на поле між селами Народичі та Яжберень Народицького району.

За попередньою інформацією, цей дельтаплан здійснював обробку поля з соняшником.

Обставини інциденту встановлюються. Наразі вважається, що літальний апарат упав, оскільки пілот не впорався з керуванням.

Для запобігання вибуху чи виникненню пожежі рятувальники проклали на місце інциденту магістральну лінію.

Дельтаплан — це важчий за повітря безхвостий літальний апарат, виконаний за схемою з нерухомим стрілоподібним крилом.

Нагадаємо, у липні 2019 року в Полтавській області двоє людей загинули внаслідок падіння мотодельтаплану.