Впечатляющие фото зараженных коронавирусом клеток сделали ученые

Коронавирус поражает клетки легких, фото:

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Ракурс

Коронавирусная болезнь COVID-19, к развитию которой приводит коронавирус SARS-CoV-2, поражает прежде всего клетки дыхательных путей человеческого организма.

Американские ученые из Университета здравоохранения Северной Каролины сделали впечатляющие фото клеток человеческих бронхов, пораженных коронавирусом, сообщает издание EurekAlert.

В лабораторных условиях исследователи привили вирус SARS-CoV-2 эпителиальным клеткам бронхов человека, которые затем исследовали спустя 96 часов при помощи сканирующей электронной микроскопии.

На снимках, которые были раскрашены для большей наглядности, можно увидеть зараженные реснитчатые клетки бронхов с нитями слизи (желтого цвета), прикрепленными к кончикам ресниц (синего цвета). Ресницы — это волосоподобные структуры на поверхности эпителиальных клеток дыхательных путей, которые переносят слизь (и захваченные вирусы) из легких.

На увеличенном изображении более высокого разрешения показана структура и плотность вирионов SARS-CoV-2 (красного цвета), образующихся в эпителии дыхательных путей человека. Вирионы являются полной, инфекционной формой вируса, которая высвобождается на дыхательные поверхности инфицированными клетками хозяина.

Отмечается, что эти снимки призваны продемонстрировать невероятно большое количество вирионов, которые производятся и распространяются внутри дыхательной системы человека. Большая вирусная нагрузка является источником распространения инфекции на другие органы зараженного лица и, вероятно, опосредственно влияет на высокую частоту передачи COVID-19 другим людям.

Эти изображения является весомым аргументом относительно использования масок инфицированными и неинфицированными лицами для ограничения передачи SARS-CoV-2, — подчеркивается в статье.

Напомним, американские ученые продемонстрировали, как коронавирус при кашле распространяется салоном самолета.