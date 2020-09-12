Вражаючі фото заражених коронавірусом клітин зробили вчені

Коронавірус вражає клітини легень, фото:

https://racurs.ua/ua/n143737-vrajauchi-foto-zarajenyh-koronavirusom-klityn-zrobyly-vcheni.html

Ракурс

Коронавірусна хвороба COVID-19, до розвитку якої призводить коронавірус SARS-CoV-2, вражає передусім клітини дихальних шляхів людського організму.

Американські учені з Університету охорони здоров’я Північної Кароліни зробили вражаючі фото клітин людських бронхів, вражених коронавірусом, повідомляє видання EurekAlert.

В лабораторних умовах дослідники прищепили вірус SARS-CoV-2 в епітеліальні клітини бронхів людини, які потім досліджували через 96 годин за допомогою скануючої електронної мікроскопії.

На знімках, які були розфарбовані для більшої наочності, можна побачити заражені війчасті клітини бронхів з нитками слизу (жовтого кольору), прикріпленими до кінчиків вій (синього кольору). Вії — це подібні до волосся структури на поверхні епітеліальних клітин дихальних шляхів, які переносять слиз (і захоплені віруси) з легенів.

На збільшеному зображенні більш високої роздільної здатності показана структура і щільність віріонів SARS-CoV-2 (червоного кольору), що утворюються в епітелії дихальних шляхів людини. Віріони є повною, інфекційною формою вірусу, що вивільняється на дихальні поверхні інфікованими клітинами господаря.

Зазначається, що ці знімки покликані продемонструвати неймовірно велику кількість віріонів, що виробляються та поширюються всередині дихальної системи людини. Велике вірусне навантаження є джерелом поширення інфекції на інші органи зараженої особи і, ймовірно, опосередковує високу частоту передачі COVID-19 іншим людям.

Ці зображення є вагомим аргументом щодо використання масок інфікованими та неінфікованими особами для обмеження передачі SARS-CoV-2, — наголошується у статті.

Нагадаємо, американські вчені продемонстрували, як коронавірус при кашлі поширюється салоном літака.