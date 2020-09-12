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Коронавірус вражає клітини легень, фото:

Вражаючі фото заражених коронавірусом клітин зробили вчені

12 вер 2020, 12:33
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Коронавірусна хвороба COVID-19, до розвитку якої призводить коронавірус SARS-CoV-2, вражає передусім клітини дихальних шляхів людського організму.

Американські учені з Університету охорони здоров’я Північної Кароліни зробили вражаючі фото клітин людських бронхів, вражених коронавірусом, повідомляє видання EurekAlert.

В лабораторних умовах дослідники прищепили вірус SARS-CoV-2 в епітеліальні клітини бронхів людини, які потім досліджували через 96 годин за допомогою скануючої електронної мікроскопії.

На знімках, які були розфарбовані для більшої наочності, можна побачити заражені війчасті клітини бронхів з нитками слизу (жовтого кольору), прикріпленими до кінчиків вій (синього кольору). Вії — це подібні до волосся структури на поверхні епітеліальних клітин дихальних шляхів, які переносять слиз (і захоплені віруси) з легенів.

Зображення показує структуру та щільність віріонів SARS-CoV-2 (червоний колір), що утворюються епітелієм дихальних шляхів людини, фото: Ehre Lab, UNC School of Medicine

На збільшеному зображенні більш високої роздільної здатності показана структура і щільність віріонів SARS-CoV-2 (червоного кольору), що утворюються в епітелії дихальних шляхів людини. Віріони є повною, інфекційною формою вірусу, що вивільняється на дихальні поверхні інфікованими клітинами господаря.

Віріони коронавірусу (червоний колір), фото: Ehre Lab, UNC School of Medicine

Зазначається, що ці знімки покликані продемонструвати неймовірно велику кількість віріонів, що виробляються та поширюються всередині дихальної системи людини. Велике вірусне навантаження є джерелом поширення інфекції на інші органи зараженої особи і, ймовірно, опосередковує високу частоту передачі COVID-19 іншим людям.


Ці зображення є вагомим аргументом щодо використання масок інфікованими та неінфікованими особами для обмеження передачі SARS-CoV-2, — наголошується у статті.

Нагадаємо, американські вчені продемонстрували, як коронавірус при кашлі поширюється салоном літака.


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