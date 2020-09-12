Наслідки падіння літака на Сумщині, фото: Національна поліція

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У Сумській області на соняшникове поле поблизу села Дяківка Буринського району впав та загорівся легкомоторний літак.

Внаслідок інциденту пілот літального апарату загинув. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що інформація про падіння літака надійшла до рятувальників сьогодні, 12 вересня, о 8.10.

Обставини інциденту встановлюються. За попередньою інформацією, літак, здійснюючи обліт сільськогосподарських угідь, зачепився за дроти високовольтної лінії електропередач, повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

За цим інцидентом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту, які призвели до загибелі людей).

Літак попередньо ідентифіковано як Х-32 «Бекас» — легкий багатоцільовий двомісний літак української розробки.

Нагадаємо, 11 вересня в Житомирській області під час обробки поля з соняшниками упав дельтаплан. Його пілот загинув.