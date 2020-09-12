Агент ФСБ заклав вибухівку на одному з об'єктів «Рівнеоблводоканалу», фото: СБУ

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СБУ заявляє про затримання агента ФСБ РФ, котрий намагався здійснити диверсію в Рівному на одному з об'єктів «Рівнеоблводоканалу».

За завданням своїх кураторів, отриманим у вересні цього року, він заклав вибухівку на об'єкті критичної інфраструктури. Відразу після цього його затримали контррозвідники СБУ. Про це повідомляє прес-центр спецслужби.

Зазначається, що в разі успішного здійснення цієї диверсії без водопостачання на тривалий час залишилися б майже половина побутових і промислових споживачів облцентру, а також споживачі в інших районах Рівненської області.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу та обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою, без права внесення застави.

За інформацією спецслужби, зловмисник, мешканець Одеської області, у травні цього року встановив контакт з кадровим співробітником ФСБ РФ. За завданням свого куратора він спочатку передавав країні-агресору інформацію про один з військових об'єктів Одещини.

Також він пропонував спецслужбі країни-агресора свої послуги у вчиненні вбивств українських військових, задіяних в операції Об'єднаних сил (ООС).

Спробу вчення диверсія 43-річний житель Одещини здійснив сьогодні, 12 вересня, повідомляє прес-служба Рівненської обласної прокуратури.

Зазначається, що його ціллю був об'єкт водозабору в Рівному.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у червні 2019 року затримали мешканця Харківщини, який намагався підірвати вибухівку на території «Харківводоканалу». Вибухівку тоді зловмисник заклав біля ємності з хлором, котрий використовується для очищення води.