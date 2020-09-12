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У Конго стався обвал на золотій копальні, фото: PeopleNews

Понад 50 людей загинули внаслідок обвалу на золотих копальнях у Конго (ФОТО, ВІДЕО)

12 вер 2020, 14:26
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У Конго понад 50 людей загинули внаслідок обвалу трьох нелегальних золотих шахт поблизу міста Камітуга, розташованого на сході країни.

Причиною катастрофи стали проливні дощі, які шли впродовж кількох днів, повідомляє агентство Associated Press.

Землекопи та перевізники каменів були поглинуті водою. Бригада рятувальників з мотопомпами приїхала, щоб забрати тіла загиблих, — заявив мер Камітуги.

За словами свідків, у цих шахтах, глибиною близько 50 м, перебували понад 50 людей. Місцева влада повідомляє, що більшість загиблих були молодими людьми.

Зазначається, що на місці інциденту зібралися сотні людей, зокрема й щоб допомагати рятувальникам.

Смертельні інциденти на нелегальних шахтах є непоодиноким випадком на сході Конго, де місцеве населення, зокрема й жінки та діти, змушене там працювати, щоб звести кінці з кінцями.

У Конго стався обвал на золотій копальні, фото: Associated Press

У Конго стався обвал на золотій копальні, фото: Associated Press

У Конго стався обвал на золотій копальні, фото: Associated Press

Нагадаємо, у січні 2019 року в Афганістані внаслідок обвалу на нелегальній золотодобувній шахті загинули кілька десятків місцевих жителів.


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