У Конго стався обвал на золотій копальні, фото: PeopleNews

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Ракурс

У Конго понад 50 людей загинули внаслідок обвалу трьох нелегальних золотих шахт поблизу міста Камітуга, розташованого на сході країни.

Причиною катастрофи стали проливні дощі, які шли впродовж кількох днів, повідомляє агентство Associated Press.

Землекопи та перевізники каменів були поглинуті водою. Бригада рятувальників з мотопомпами приїхала, щоб забрати тіла загиблих, — заявив мер Камітуги.

За словами свідків, у цих шахтах, глибиною близько 50 м, перебували понад 50 людей. Місцева влада повідомляє, що більшість загиблих були молодими людьми.

Зазначається, що на місці інциденту зібралися сотні людей, зокрема й щоб допомагати рятувальникам.

Смертельні інциденти на нелегальних шахтах є непоодиноким випадком на сході Конго, де місцеве населення, зокрема й жінки та діти, змушене там працювати, щоб звести кінці з кінцями.

�� Mr le Min Affaires Humanitaire @Cartesien243, un drame humanitaire s’est passé en ville de Kamituga au Sud-Kivu où au moins 60 personnes sont mortes ds un puits artisanal d’or, jusque-là aucun corps n’est sorti des décombres. Les services du Min @CadastreRDC aussi interpellés. pic.twitter.com/vVvR73sP4E

— Dieudonné Bazika (@BazikaDieudonne) September 12, 2020

Нагадаємо, у січні 2019 року в Афганістані внаслідок обвалу на нелегальній золотодобувній шахті загинули кілька десятків місцевих жителів.