В Україні 13 вересня опади не очікуються, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Україні 13 вересня буде ясною та сонячною в усіх регіонах, опади не очікуються.

Температура повітря вночі становитиме 6−12°, на півдні — до 16° вище нуля. Вдень очікується температура 23−30°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Також синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у південній частині країни, а також у східних, центральних, Сумській, Чернігівській, Київській, Рівненській та Тернопільській областях

Погода в Києві 13 вересня буде дещо теплішою, ніж минулої доби. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 9−11°, вдень — піднімуться до 25−27°. Без опадів, вітер західний, 3−8 м/с.

Погода у Львові очікується без опадів протягом доби. Вночі температура повітря становитиме 10−12°, вдень — 25−27°. Вітер північно-західний, 3−8 м/с.

Погода в Одесі буде без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі 14−16°, вдень — 26−28°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Дніпрі 13 вересня також буде без опадів. Вночі термометри покажуть 9−11°, вдень — 26−28°. Вітер східний, 3−8 м/с.

Погода у Харкові буде сонячною, опади не очікуються. Вночі температура становитиме 6−8°, вдень — 25−27°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті протягом 13 вересня також буде без опадів. Синоптики очікують температуру повітря 12−14° вночі та 28−30° вдень. Вітер північно-східний, 3−8 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 13 вересня буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики вважають, що в цьому році вересень буде теплішим, ніж зазвичай.