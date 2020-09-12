«Плівки Деркача» перевіряє Венедиктова — записи направили на експертизу

Ірина Венедиктова. Фото: UNN

https://racurs.ua/ua/n143742-plivky-derkacha-pereviryaie-venedyktova-zapysy-napravyly-na-ekspertyzu.html

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Ірина Венедиктова, генеральний прокурор України, заявила про те, що експертизи «плівок Деркача» наразі тривають.

Плівки перевіряють на наявність монтажу та намагаються чітко ідентифікувати голоси фігурантів. Про це вона розповіла під час інтерв’ю на ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

Венедиктова розповіла, що слідство щодо «плівок Деркача» триває, і назвала особистою перемогою те, що Україна досі «не опинилася на шпальтах усіх світових газет». Венедиктова додала, що Україна не має права втручатися у діяльність інших держав.

Генеральний прокурор також наголосила, що якщо будь-які президенти держав будуть робити скандальні заяви, Україна буде давати офіційну відповідь лише тоді, коли це передбачено законом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що йдеться про запис розмови нібито між Порошенком і Путіним, яка відбулася 30 квітня 2015 року. Зокрема, глави держав нібито говорили про миротворців на Донбасі. Після цього глави держав почали обмінюватися люб’язностями. Зокрема, Путін похвалив Порошенка за високий рейтинг, а на прощання сказав тодішньому президенту України: «Обіймаю».

Також до «плівок Деркача» входить запис розмови між Порошенком та кандидатом у президенти США Джо Байденом. На записі двоє чоловіків спілкуються на тему неприпустимості зміни керівництва «Нафтогазу», згадуючи прізвище чинного глави Андрія Коболєва.

Порошенко нібито розповідав Байдену про ситуацію з націоналізацією «ПриватБанку» і «атакою» оточення олігарха Ігоря Коломойського на тодішню главу НБУ Валерію Гонтареву.