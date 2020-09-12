Протесты в Беларуси. Фото: Tut.by

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Протесты в Беларуси против результатов президентских выборов продолжаются. Студенты формируют цепи солидарности, а предприятия страны массово бастуют. Сегодня, 12 сентября, на Марш в белорусских городах вышли женщины.

Митингующих сразу окружили силовики в Балаклава и начали задерживать. Об этом сообщает Tut.by.

Ориентировочно в 15.00 женщины собрались на мирный протест. Они выстроились в колонну и начали аплодировать, после чего их окружили силовики в балаклавах. Женщины пытались снять маски с лиц силовиков, но к представителям силовых структур прибыло подкрепление.



Уже позже участниц мирного протеста начались жестко задерживать. Нескольких женщин затолкали в микроавтобус. В свою очередь другие участницы протеста заблокировали его и не давали ему проехать. Сообщается, что силовики задержали несколько десятков женщин.







Уже через полчаса после начала Марш женщин полностью разогнали. Автозаки с задержанными начали разъезжаться. Одна из женщин пыталась заблокировать автозак, но ее оттолкнули двое силовиков.





Десятки женщин также собрались возле торгового центра «Неман» в Гродно. Они начали свою акцию протеста песнями. К ним сразу подошли силовики и заявили, что стоять возле торгового центра — «незаконно». После этого участницы митинга начали скандировать «Сажайте деревья, а не людей!».



Отметим, что сегодня в столице Беларуси Минске празднуют День города.

Напомним, ранее мы сообщали, что на фоне силового разгона акций министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев назвал местную милицию самой гуманной в мире. Это произошло одновременно с тем, когда в Минске разогнали новые протесты, задерживая 12-летних детей и заставляя протестующих прыгать в реку Свислочь.