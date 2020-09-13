Протест в Беларуси. Фото: TUT.BY

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Марш героев в поддержку арестованных оппозиционеров начался 13 сентября в Минске.

Люди вышли на улицы столицы поддержать шесть лидеров оппозиции, которых либо задержали, либо насильно вывезли из Беларуси. Против активистов уже применяют силу. Площадь Независимости и Октябрьская площадь окружены силовиками, натянута колючая проволока. Об этом сообщает издание TUT.by.

Неизвестные в балаклавах бросаются на митингующих с бело-красно-белыми флагами, бьют их дубинками и задерживают. Массовые задержания начались у гостиницы «Возрождение».

Напомним, акции протеста в Беларуси продолжаются с 9 сентября, после президентских выборов, которые часть белорусов считают сфальсифицированными. Лидеров оппозиции режим Александра Лукашенко преследует, кто-то из них задержан, кто-то покинул территорию Беларуси.

Против протестующих, которые традиционно в выходные протестуют в Минске и других городах, силовики действуют жестко — бьют и задерживают. С митингующими солидарны и рабочие из фабрик и заводов и регулярно устраивают забастовки.

Ранее сообщалось, что 13 сентября перед началом митинга в Минск начали стягивать военную технику. На проспекте Независимости заметили военную технику, автозаки и машины с колючей проволокой.