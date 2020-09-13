Коронавирус в Украине. Фото: НГУ

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Киев и еще 19 областей Украины не могут ослаблять карантин из-за пандемии коронавируса.

В этих регионах завышены показатели эпидемической ситуации. Например, в Киеве превышен показатель заболеваемости на 100 тыс. населения. Показатель столицы более 140, тогда как должно быть меньше 40. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве отмечают, что карантин не могут ослабить в Киевской, Львовской, Одесской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черкасской, Черновицкой, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской, Запорожской, Луганской, Николаевской и Харьковской областях.

Напомним, 10 сентября в Украине обновили перечень карантинных зон, введенных в связи с эпидемиологической ситуацией в соответствующих городах и регионах. В «оранжевую» зону попал Киев, а в «красную» — Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы.