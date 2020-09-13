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Российский самолет Ту-142. Фото: YouTube

Британские истребители перехватили российские самолеты у берегов Шотландии

13 сен 2020, 12:54
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Истребители Военно-воздушных сил Великобритании были подняты по тревоге из-за российских самолетов.

Британские истребители перехватили два российских самолета у берегов Шотландии. Самолеты поднялись в небо, когда российские Ту-142 вошли в контролируемую Соединенным Королевством зону международного воздушного пространства. Об этом 13 сентября сообщает Independent.


Представитель Министерства обороны Великобритании заявил, что Ту-142 идентифицировали как самолеты морской разведки и противолодочной обороны.

Напомним, Москва возмутилась из-за полетов самолетов США над Украиной. В российском Минобороны заявили, что совместные украино-американские полеты не способствуют разрядке напряженности в регионе.


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