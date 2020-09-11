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Ракурс
Американские бомбардировщики -52H Stratofortress. Фото: flightglobal.com

Полеты самолетов США над Украиной возмутили Москву — появилась реакция генерала

11 сен 2020, 15:19
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Полеты военных самолетов США над территорией Украины не способствуют разрядке напряженности в регионе.

Украинские истребители Су-27 и Миг-29 взаимодействовали с бомбардировщиками В-52Н ВВС Вооруженных сил США, которые 4 сентября пролетели над территорией Нидерландов, Германии, Польши и Украины. Москва считает эту разведывательную операцию беспрецедентной. Об этом 11 сентября на брифинге заявил главнокомандующий Воздушно-космическими силами ВС РФ Сергей Суровикин, передает ТАСС.

Полеты любой боевой авиации над территорией Украины не способствуют разрядке напряженности в регионе, — подчеркнул он.


По словам Суровкина, Москва «не заинтересована» в том, чтобы ситуация вблизи границ ухудшалась. Офицер уверяет, что Россия проводит в глубине страны военные учения. При этом он заверил, что российские самолеты продолжат отслеживать обстановку для границы России.

Напомним, 4 сентября рейд над Украиной осуществляли стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress. Американские самолеты сопровождали два истребителя Су-27 воздушных сил Украины.

Источник: Ракурс


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