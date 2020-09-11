Местные выборы в Украине запланированы на 25 сентября, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n143706-oshibka-v-izbiratelnom-kodekse-mojet-sorvat-agitkampaniu-mestnyh-vyborov-kiu.html

Ракурс

Местные выборы в Украине, которые запланированы на 25 октября, должны проходить по новому Избирательному кодексу.

Однако в этом кодексе обнаружили ошибку, которая может сорвать проведение агиткампании для большинства кандидатов. Об этом глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель заявил во время пресс-конференции.

Дело в том, что в ч. 6 ст. 57 Избирательного кодекса, которая устанавливает ограничения по ведению предвыборной агитации, сказано, что стоимость агитационных материалов не должна превышать 6% от необлагаемого минимума, то есть 1 грн 2 копейки.

Законодатель просто перепутал необлагаемый минимум, который на сегодня составляет 17 грн, и прожиточный минимум, который составляет 2 тыс. 189 грн, — считает Кошель.

Согласно ст. 57 Избирательного кодекса, к избирательной агитации, в частности, относятся:

плакаты;

открытки;

календари;

блокноты;

ручки;

зажигалки;

спички;

значки;

бейджи;

USB-флешки;

футболки;

зонтики

шарфы.

Четко предусмотрено, что это формы ведения избирательной агитации. Таким образом, после официальной регистрации, кандидат не сможет заплатить за открытку, плакат, блокнот, ручку, любую другую форму ведения предвыборной агитации сумму, превышающую 1,02 грн, — отметил Кошель.

Он отметил, что в результате соответствующий вопрос или будет загнан в «тень», когда агитацию будут осуществлять с помощью благотворительных фондов, юридически не связанных с кандидатом, или кандидаты не смогут реализовать большинство форм предвыборной агитации.

Я думаю, что даже газеты могут попасть под эту категорию, — отметил Кошель.

Поэтому КИУ призывает парламент на следующей пленарной неделе исправить эту ошибку.

Первые кандидаты на нынешних местных выборах могут быть зарегистрированы уже 15 сентября.

Напомним, избирательная кампания в Украине стартовала 5 сентября.