Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 вересня, фото: «Укрінформ»

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Ракурс

Місцеві вибори в Україні, які заплановані на 25 жовтня, мають відбуватися за новим Виборчим кодексом.

Однак у цьому кодексі виявили помилку, яка може зірвати проведення агіткампанії для більшості кандидатів. Про це голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель заявив під час прес-конференції.

Річ у тім, що у ч. 6 ст. 57 Виборчого кодексу, яка встановлює обмеження щодо ведення передвиборної агітації, сказано, що вартість агітаційних матеріалів не повинна перевищувати 6% від неоподатковуваного мінімуму, тобто 1 грн 2 копійки.

Законодавець просто переплутав неоподатковуваний мінімум, який на сьогодні становить 17 грн, і прожитковий мінімум, який становить 2 тис. 189 грн, — вважає Кошель.

Згідно ст. 57 Виборчого кодексу, до виборчої агітації, зокрема, відносяться:

плакати;

листівки;

календарі;

блокноти;

ручки;

запальнички;

сірники;

значки;

бейджі;

USB-флешки;

футболки;

парасольки

шарфи.

Чітко передбачено, що це є форми ведення виборчої агітації. Таким чином, після офіційної реєстрації, кандидат не зможе заплатити за листівку, плакат, блокнот, ручку, будь-яку іншу форму ведення передвиборної агітації суму, більшу за 1,02 грн, — наголосив Кошель.

Він зазначив, що в результаті відповідне питання або буде загнане в «тінь», коли агітацію здійснюватимуть за допомогою благодійних фондів, юридично не пов’язаних з кандидатом, або кандидати не зможуть реалізувати більшість форм передвиборної агітації.

Я думаю, що навіть газети можуть потрапити під цю категорію, — зазначив Кошель.

Тож КВУ закликає парламент наступного пленарного тижня виправити цю помилку.

Перші кандидати на цьогорічних місцевих виборах можуть бути зареєстровані вже 15 вересня.

Нагадаємо, виборча кампанія в Україні стартувала 5 вересня.