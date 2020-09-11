ДТП на Київщині. Фото:

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Дорожньо-транспортна пригода поблизу села Іванків на Київщині забрала життя шести осіб.

Раніше повідомлялося про п’ятьох загиблих, але один із постраждалих, які були госпіталізовані з травмами, помер у лікарні. Усі пацієнти перебувають у важкому та вкрай важкому станах. На роботу були змушені вийти додаткові зміни персоналу лікарні. Про це 11 вересня повідомила Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування у Facebook.

Хірурги, травматологи, анестезіологи та медсестри працювали злагоджено і професійно. Допомога пацієнтам була надана в повному обсязі, за необхідності було проведено КТ внутрішніх органів, рентген та УЗД, — зазначили в лікарні.

Наразі в медзакладі перебувають 12 осіб, восьмеро з них вже прооперовані. Ще семеро осіб перебувають у реанімації, троє з них у важкому стані.

Нагадаємо, у ніч на 11 вересня на автотрасі «Київ — Харків — Довжанський» поблизу села Іванків сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії п’ятеро людей загинули, ще 20 були травмовані.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.