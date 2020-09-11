ДТП на Киевщине. Фото:

https://racurs.ua/n143705-vozroslo-kolichestvo-pogibshih-v-masshtabnom-dtp-pod-kievom.html

Ракурс

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) вблизи села Иванков Киевской области унесло жизни шести человек.

Ранее сообщалось о пяти погибших, но один из пострадавших, которые были госпитализированы с травмами, скончался в больнице. Все пациенты находятся в тяжелом и крайне тяжелом состояниях. На работу были вынуждены выйти дополнительные смены персонала больницы. Об этом 11 сентября сообщила Бориспольская многопрофильная больница интенсивного лечения в Facebook.

Хирурги, травматологи, анестезиологи и медсестры работали слаженно и профессионально. Помощь пациентам была оказана в полном объеме, при необходимости провели КТ внутренних органов, рентген и УЗИ, — отметили в больнице.

Сейчас в медучреждении находятся 12 человек, восемь из них уже прооперированы. Еще семь человек находятся в реанимации, трое из них в тяжелом состоянии.

Напомним, в ночь на 11 сентября на автотрассе «Киев — Харьков — Довжанский» вблизи села Иванков произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пять человек погибли, еще 20 были травмированы.

По факту дорожно-транспортного происшествия следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса.