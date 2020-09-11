Плагіат в наукових роботах скандального міністра Шкарлета підтвердили експерти. Фото: TSN.ua

https://racurs.ua/ua/n143704-plagiat-v-naukovyh-robotah-skandalnogo-ministra-shkarleta-pidtverdyly-eksperty.html

Ракурс

Сергій Шкарлет, виконуючий обов’язки міністра освіти, звинувачується в плагіаті в своїх наукових роботах. Наявність плагіату підтвердили і українські, а також міжнародні експерти.

Зокрема, такого висновку дійшли в Комітеті з питань етики Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти. Про це повідомила народний депутат від фракції «Голос» Інна Совсун у Фейсбуці.

Таку інформацію від комітету вона отримала у відповідь на депутатський запит. У Комітеті з питань етики Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти повідомили, що плагіат виявили в трьох роботах міністра. Окрім того, наявність плагіату підтвердили і троє міжнародних експертів, зазначила Совсун.

Водночас, за словами нардепа, Шкарлет заперечує всі звинувачення і вважає акції проти нього проплаченими. А українці просто не хочуть, щоб сферою освіти займалась некомпетентна людина, вважає Совсун.

Вона зазначила, що свою некомпетентність Шкарлет продемонстрував провалом підготовки навчальних закладів до нового навчального року. Совсун зазначила, що громадськість повинна вимагати від президента Володимира Зеленського відставки Шкарлета з посади.

Як раніше писав «Ракурс», в докторській дисертації Шкарлета виявили майже 90% плагіату.