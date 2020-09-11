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Ракурс
Плагиат в научных работах скандального министра Шкарлета подтвердили эксперты. Фото: TSN.ua

Плагиат в научных работах скандального министра Шкарлета подтвердили эксперты

11 сен 2020, 14:32
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Сергей Шкарлет, исполняющий обязанности министра образования, обвиняется в плагиате в своих научных работах. Наличие плагиата подтвердили и украинские, а также международные эксперты.

В частности, к такому выводу пришли в Комитете по вопросам этики Нацагентства по обеспечению качества высшего образования. Об этом сообщила народный депутат от фракции «Голос» Инна Совсун в Фейсбуке.

Такую информацию от комитета она получила в ответ на депутатский запрос. В Комитете по вопросам этики Нацагентства по обеспечению качества высшего образования сообщили, что плагиат обнаружили в трех работах министра. Кроме того, наличие плагиата подтвердили и трое международных экспертов, отметила Совсун.

При этом, по словам нардепа, Шкарлет отрицает все обвинения и считает акции против него проплаченными. А украинцы просто не хотят, чтобы сферой образования занимался некомпетентный человек, считает Совсун.


Она отметила, что свою некомпетентность Шкарлет продемонстрировал провалом подготовки учебных заведений к новому учебному году. Совсун подчеркнула, что общественность должна требовать от президента Владимира Зеленского отставки Шкарлета с должности.

Как ранее писал «Ракурс», в докторской диссертации Шкарлета обнаружили почти 90% плагиата.

Источник: Ракурс


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