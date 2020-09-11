Плагиат в научных работах скандального министра Шкарлета подтвердили эксперты. Фото: TSN.ua

https://racurs.ua/n143704-plagiat-v-nauchnyh-rabotah-skandalnogo-ministra-shkarleta-podtverdili-eksperty.html

Ракурс

Сергей Шкарлет, исполняющий обязанности министра образования, обвиняется в плагиате в своих научных работах. Наличие плагиата подтвердили и украинские, а также международные эксперты.

В частности, к такому выводу пришли в Комитете по вопросам этики Нацагентства по обеспечению качества высшего образования. Об этом сообщила народный депутат от фракции «Голос» Инна Совсун в Фейсбуке.

Такую информацию от комитета она получила в ответ на депутатский запрос. В Комитете по вопросам этики Нацагентства по обеспечению качества высшего образования сообщили, что плагиат обнаружили в трех работах министра. Кроме того, наличие плагиата подтвердили и трое международных экспертов, отметила Совсун.

При этом, по словам нардепа, Шкарлет отрицает все обвинения и считает акции против него проплаченными. А украинцы просто не хотят, чтобы сферой образования занимался некомпетентный человек, считает Совсун.

Она отметила, что свою некомпетентность Шкарлет продемонстрировал провалом подготовки учебных заведений к новому учебному году. Совсун подчеркнула, что общественность должна требовать от президента Владимира Зеленского отставки Шкарлета с должности.

Как ранее писал «Ракурс», в докторской диссертации Шкарлета обнаружили почти 90% плагиата.