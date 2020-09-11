Самое сильное во Вселенной магнитное поле обнаружили ученые

Ученые обнаружили магнитное поле, которое в миллионы раз сильнее, чем могут создать земли лаборатории

https://racurs.ua/n143703-samoe-silnoe-vo-vselennoy-magnitnoe-pole-obnarujili-uchenye.html

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Самое сильное магнитное поле во Вселенной обнаружила международная группа ученых в ходе исследования открытого в 2017 году рентгеновского пульсара GRO J1008−57.

По оценкам, сила этого магнитного поля составляет около 1 млрд Тесла, что в десятки миллионов раз сильнее, чем магнитные поля, которые могут быть сгенерированы в лабораториях на Земле, сообщает издание Phys.org.

Нейтронные звезды имеют самые сильные магнитные поля во Вселенной. Рентгеновские пульсары состоят из двух звезд — нейтронной и «нормальной». Нейтронная звезда притягивает вещество со звезды-спутника и образует вокруг себя аккреционный диск.

Если магнитное поле сильное, аккретированное вещество направляется магнитными линиями на поверхность нейтронной звезды, что приводит к рентгеновскому излучению. В результате эти источники также называют пульсарами.

Предыдущие исследования показали, что в спектре рентгеновских пульсаров иногда можно обнаружить особую характеристику поглощения (известную как «функция резонансного рассеяния циклотрона»).

Эта характеристика позволяет ученым узнать, каким является магнитное поле вблизи поверхности нейтронной звезды. Именно таким образом было открыто самое мощное магнитное поле Вселенной.

Напомним, в 2019 году американские ученые обнаружили самый яркий объект во Вселенной.