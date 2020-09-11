Список стран «красной» зоны обновил Минздрав. Фото: aripaev.ee

https://racurs.ua/n143701-spisok-stran-krasnoy-i-zelenoy-zon-obnovili-chto-novogo.html

Ракурс

Эпидемия коронавируса не отступает. В связи с этим Министерство здравоохранения обновило список стран со сложной эпидемиологической ситуацией из-за пандемии коронавируса.

В списке 149 стран. Большинство курортных стран остаются под запретом. Перечень стран «красной» и «зеленой» зон по состоянию на 11 сентября обнародован на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Украина осталась в «зеленой» зоне. Также сюда попали Россия, Нидерланды, Австрия, Швейцария, Великобритания, Польша, Венгрия, Канада, Германия, Литва, Беларусь, Греция, Грузия и Египет.

В «красную» зону включили США, Францию, Израиль, Молдову. Отдохнуть на курортах Испании, Черногории и Хорватии не удастся. В «красную» зону попали и Мальдивы.

Как известно, правительство изменило правила въезда в Украину. Государствами со значительным распространением СOVID-19 считаются те, где количество новых зарегистрированных случаев заражения на 100 тыс. человек за последние 14 дней не превышает количество таких случаев в Украине.

Напомним, в Украине обновили перечень «цветных» карантинных зон. Город Киев, который до этого был отнесен к «желтой» зоне, попал в более строгую — «оранжевую». Также в «оранжевую» зону попала Винница.