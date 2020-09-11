Оккупанты минируют дороги на Донбассе, фото — Твиттер ОБСЕ

https://racurs.ua/n143700-okkupanty-miniruut-dorogi-na-donbasse-otchet-obse.html

Ракурс

На Донбассе обнаружили новые нарушения перемирия боевиками. Во время выполнения наблюдательного полета беспилотник ОБСЕ заметил, что на неподконтрольной Киеву территории вблизи населенного пункта Веселая Гора Луганской области боевики размещают противотанковые мины и взрывные заряды.

Возле этого населенного пункта нашли три ямы между полосами движения автодороги. Аналогичные ниши нашли ранее вблизи Крутой Балки в Донецкой области. Внутри были самодельные взрывные заряды.

В отчете СММ ОБСЕ от 10 сентября 2020 года говорится и о том, что в очередной раз зафиксированы восемь противотанковых мин, установленных поперек автодороги вблизи Веселой Горы. Они, вероятно, принадлежат вооруженным формированием РФ.

Украинская сторона заявила о нежелании оккупантов соблюдать минские соглашения и договоренности о соблюдении прекращения огня, достигнутые в рамках ТКГ 22 июля.

Напомним, что 10 сентября вблизи Шумов не состоялось совместное инспектирование украинских боевых позиций сотрудниками ОБСЕ и представителями оккупационных войск. Впоследствии боевики обстреляли этот участок.