Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Александр Лукашенко, фото: «РБК»

Непризнание «выборов Лукашенко» инициировали в ПАСЕ

11 сен 2020, 13:41
999

Протесты в Беларуси продолжаются уже больше месяца. Они были спровоцированы недавними президентскими выборами в этой стране, победителем которых объявили многолетнего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам и правам человека заявил о непризнании результатов этих выборов и инициировал создание международного следственного органа по ситуации в Беларуси. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член украинской делегации в ПАСЕ народный депутат Алексей Гончаренко.

Соответствующее решение было принято во время заседания комитета, которое состоялось в режиме видеоконференции.

В тексте заявления комитета отмечается, что имеются многочисленные достоверные сообщения о серьезных массовых нарушениях права на свободные и справедливые выборы и свободу выражения мнений и собраний в Беларуси. Кроме того, есть факты применения в отношении демонстрантов пыток и унижающего достоинство обращения с ними.


Из-за выявленных нарушений комитет отказывается признать результат последних президентских выборов и требует, чтобы выборы были повторены справедливо и прозрачно под наблюдением международных наблюдателей, — отмечается в заявлении.

Напомним, Сейм Литвы вчора, 10 сентября, признал избранным лидером белорусского народа оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, которую участники акций протеста считают настоящим победителем президентских выборов.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров