Непризнание «выборов Лукашенко» инициировали в ПАСЕ

Александр Лукашенко, фото: «РБК»

https://racurs.ua/n143699-nepriznanie-vyborov-lukashenko-iniciiroval-komitet-pase-po-uridicheskim-voprosam.html

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Протесты в Беларуси продолжаются уже больше месяца. Они были спровоцированы недавними президентскими выборами в этой стране, победителем которых объявили многолетнего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам и правам человека заявил о непризнании результатов этих выборов и инициировал создание международного следственного органа по ситуации в Беларуси. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член украинской делегации в ПАСЕ народный депутат Алексей Гончаренко.

Соответствующее решение было принято во время заседания комитета, которое состоялось в режиме видеоконференции.

В тексте заявления комитета отмечается, что имеются многочисленные достоверные сообщения о серьезных массовых нарушениях права на свободные и справедливые выборы и свободу выражения мнений и собраний в Беларуси. Кроме того, есть факты применения в отношении демонстрантов пыток и унижающего достоинство обращения с ними.

Из-за выявленных нарушений комитет отказывается признать результат последних президентских выборов и требует, чтобы выборы были повторены справедливо и прозрачно под наблюдением международных наблюдателей, — отмечается в заявлении.

Напомним, Сейм Литвы вчора, 10 сентября, признал избранным лидером белорусского народа оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, которую участники акций протеста считают настоящим победителем президентских выборов.